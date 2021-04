Mortes por covid-19 na Europa entre maiores de 80 anos em seu nível mais baixo

A proporção de mortes por covid-19 na Europa entre os idosos maiores de 80 anos caiu para seu nível mais baixo desde o início da pandemia, até representar 30%, graças à vacinação, disse nesta quinta-feira (15) o diretor regional da OMS, Hans Kluge.



"Nos últimos dois meses, a tendência nas pessoas maiores de 80 anos se distanciou da tendência observada em todas as outras faixas etárias, o que pode ser consequência da grande proporção da vacinação neste grupo de alto risco", afirmou Hans Kluge em coletiva de imprensa online em Atenas.



A seção da Europa da Organização Mundial da Saúde, que no início de abril registrou o número de casos "mais preocupante em meses", com um aumento rápido e contínuo, agora vê "sinais de alerta que indicam que a transmissão poderia diminuir em vários países", acrescentou.



A OMS continua pedindo a vigilância em um momento em que, segundo seus dados, há uma média de 160 novos casos por minuto em toda a região.



Na União Europeia, a campanha de vacinação permitiu até esta quinta-feira que 16,9% da população recebesse uma primeira dose, segundo dados oficiais coletados pela AFP.