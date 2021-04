Presidente chinês participará na reunião virtual franco-alemã sobre o clima

O presidente chinês Xi Jinping participará na sexta-feira de uma reunião virtual sobre o clima com os líderes da França e da Alemanha, "a convite" do presidente francês Emmanuel Macron, anunciou a porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores.



A reunião, que não era de conhecimento público até o momento, acontecerá durante a visita a China do emissário americano para o clima, John Kerry, atualmente em Xangai para discussões com autoridades chinesas.



"O presidente Xi Jinping participará em 16 de abril da reunião virtual dos governantes chinês, francês e alemão sobre o clima", anunciou em um comunicado a porta-voz Hua Chunying, que não revelou mais detalhes.



De acordo com a diplomacia chinesa, John Kerry, que foi secretário de Estado (2013-2017) durante a presidência de Barack Obama, se encontrará com o representante chinês para a questão do clima, Xie Zhenhua.



O objetivo de Washington é preparar a reunião virtual sobre o clima, prevista para 22 e 23 de abril por iniciativa do presidente americano Joe Biden, que aderiu ao Acordo de Paris de 2015 sobre o Clima depois de chegar à Casa Branca. Xi Jinping ainda não confirmou sua participação.