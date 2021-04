Crescimento da Alemanha em 2021 será menor que o previsto inicialmente

A economia da Alemanha deve registrar crescimento de 3,7% do PIB em 2021, uma recuperação menor que a previsão inicial devido à manutenção das restrições contra a pandemia de covid-19 no país, de acordo com as projeções publicadas nesta quinta-feira pelo principais institutos econômicos.



"A pandemia atrasa a recuperação", afirmaram as seis influentes organizações (DIW, IFO, IFW, IWH e RWI), que nas estimativas de outubro apostavam em um crescimento de 4,7% do PIB, após a queda histórica de 4,9% em 2020.



A revisão se explica pela "continuidade do bloqueio" da economia alemã, provocado pelas restrições contra a pandemia de coronavírus.



Os institutos mostram, no entanto, mais otimismo que o governo alemão, que projeta um crescimento de 3% do PIB em 2021.



A terceira onda de coronavírus afeta a Alemanha, que superou no início da semana a marca de três milhões de casos de covid-19.