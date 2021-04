Argentina endurece restrições para conter Covid

O presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou nesta quarta-feira uma extensão da proibição de circulação noturna, a redução do horário comercial e o fechamento de escolas na região metropolitana de Buenos Aires, endurecendo as medidas para conter a Covid-19.



A partir de sexta-feira, o toque de recolher será de 20h às 6h e o horário comercial, de 9h às 19h. Os estudantes da capital voltarão ao ensino remoto, por um período de duas semanas, informou Fernández. O país registra quase cinco vezes mais casos diários do que há um mês.



O anúncio foi rejeitado com um panelaço em alguns bairros de Buenos Aires, governada pela oposição e que foi submetida no ano passado a uma rígida e prolongada quarentena. As novas restrições se aplicam à capital e à sua periferia, que concentram o aumento dos contágios.



O presidente insistiu na necessidade de "ganhar tempo" para avançar no processo de vacinação e para não saturar o sistema de saúde, que se encontra à beira do colapso. "Estamos fazendo um esforço enorme para que o processo de vacinação nao seja interrompido, em um mundo que não oferece as vacinas necessárias", assinalou.



A Argentina registrou esta semana recordes diários de contágio. Nesta quarta-feira, foram 25.157 casos e 368 mortos pela Covid, para um acumulado de 2,6 milhões de casos e 58.542 mortos desde o começo da pandemia.