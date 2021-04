Wall Street fecha sem tendência definida após resultados de bancos

A Bolsa de Nova York fechou nesta quarta-feira sem tendência definida, impulsionada, por um lado, pelos bons resultados do setor bancário, e puxada pelo desempenho ruim de hoje do setor tecnológico.



O Dow Jones subiu 0,16%, a 33.730,89 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 0,99%, a 13.857,84 unidades, e o S&P; 500, 0,41%, a 4.124,66 pontos.



"JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Wells Fargo tiveram resultados melhores do que o previsto, mas boa parte deles haviam sido absorvidos pelo mercado", observou Art Hogan, da National Holdings. As ações do Goldman Sachs (+2,34%) e Wells Fargo (+5,53%) subiram, enquanto a do JP Morgan (-1,87%) caiu.



As gigantes da tecnologia puxaram o Nasdaq para baixo: Apple, Facebook e Amazon perderam, cada uma, cerca de 2%.



A quarta-feira foi marcada pela entrada no mercado da corretora de criptomoedas Coinbase, cujo papel fechou a 328,28 dólares, muito acima do preço de referência, de 250 dólares. Sua capitalização de mercado ficou em cerca de 86 bilhões de dólares.



FACEBOOK



WELLS FARGO & COMPANY



MORGAN STANLEY



BANK OF AMERICA



AMAZON.COM



GOLDMAN SACHS GROUP



J.P. MORGAN CHASE & CO



APPLE INC.



CITIGROUP



Coinbase