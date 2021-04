Twitter apresenta iniciativa de igualdade algorítmica

A rede social Twitter anunciou na quarta-feira (14) que lançará uma iniciativa sobre "aprendizado de máquina responsável" que incluirá análises de igualdade algorítmica em sua plataforma.



A empresa, sediada na Califórnia, disse que o plano visa oferecer mais transparência sobre sua inteligência artificial e lidar com "os potenciais efeitos prejudiciais das decisões algorítmicas".



A iniciativa surge em meio à crescente preocupação com os algoritmos usados pelos serviços online, que alguns dizem que podem promover violência, conteúdo extremista e reforçar o preconceito racial ou de gênero.



"O uso responsável da tecnologia inclui o estudo dos efeitos que ela pode ter a longo prazo", escreveram em um blog Jutta Williams e Rumman Chowdhury, da equipe de ética e transparência do Twitter.



Quando o Twitter usa aprendizado de máquina ou automático, "isso pode afetar centenas de milhões de tweets por dia e, às vezes, a maneira como um sistema foi projetado para ajudar pode começar a se comportar de maneira diferente do esperado", explicaram.



Segundo os pesquisadores, a iniciativa busca "assumir a responsabilidade por nossas decisões algorítmicas" com o objetivo de alcançar "equidade e justiça nos resultados".



"Também estamos construindo soluções de aprendizado de máquina explicáveis, para que nossos algoritmos possam ser melhor compreendidos, o que os informa e como eles impactam o que (o usuário) vê no Twitter".



Williams e Chowdhury disseram que a equipe compartilhará suas descobertas com pesquisadores externos. "Para melhorar o entendimento coletivo da indústria sobre esta questão, nos ajude a melhorar nossa abordagem e nos responsabilizar."



Essa estratégia do Twitter segue uma série de controvérsias na equipe de ética de inteligência artificial do Google, que levaram à demissão de dois pesquisadores de alto nível e à demissão de um cientista de alto escalão.