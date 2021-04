Drone dispara foguete contra aeroporto no Curdistão iraquiano

Um foguete foi lançado de um drone nesta quarta-feira (14) contra o aeroporto de Erbil, capital do Curdistão iraquiano, onde estão posicionados soldados americanos, disseram funcionários curdos.



A explosão, ouvida em vários pontos da cidade, até agora não foi reivindicada. Em 15 de fevereiro um ataque similar foi atribuído a facções iraquianas pró-Irã.



"Não causou nem vítimas, nem danos", afirmou à agência oficial iraquiana o governador de Erbil, Omed Khoshnaw.



À noite, um cordão de segurança bloqueava todos os acessos ao aeroporto, afirmaram testemunhas. O governador assegurou que os voos não foram interrompidos.



O ministério do Interior do Curdistão afirmou ter determinado que "um drone carregado com TNT tinha atacado o quartel-general da coalizão no aeroporto de Erbil".



Hoshyar Zebari, ex-ministro iraquiano de Assuntos Exteriores e figura política do Curdistão, acusou no Twitter "uma milícia" de estar por trás desse ataque "terrorista com foguetes e drones".



No ataque de 15 de fevereiro, uma salva de foguetes matou em Erbil um funcionário terceirizado estrangeiro da coalizão antijihadista dirigida por Washington e um iraquiano. O ataque foi reivindicado por um grupo pouco conhecido, autodeterminado Awliyaa al Dam ("os Guardiões do Sangue").



Suspeita-se que estes ataques no Iraque sejam realizados por grupos que operam sob a direção do Irã, o que supõe um desafio para a nova administração de Joe Biden, em um momento em que abre a porta para retomar as negociações com Teerã sobre seu programa nuclear.