EUA tem um nível de dívida 'sustentável', diz presidente do Fed

O nível atual da dívida dos Estados Unidos é sustentável, mas a trajetória a longo prazo, não, razão pela qual será preciso acertar o passo quando a economia se recuperar, avaliou o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell.



"A dívida cresce significativamente mais rápido do que a economia e é por definição insustentável" no futuro, no entanto, "o nível atual da dívida é muito sustentável", disse Powell nesta quarta-feira (14) em uma conferência virtual organizada pelo Economic Club de Washington.



"Não é por enquanto a principal preocupação, mas se trata de uma preocupação importante sobre a qual deveremos, penso, nos ocupar novamente quando a economia estiver sólida", concluiu.



A dívida pública americana alcança os 23 trilhões de dólares. Mas as taxas de juros muito baixas permitiram reduzi-la em 41 bilhões de dólares nos seis primeiros meses do atual exercício fiscal.