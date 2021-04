Aliados da Otan acordam iniciar retirada do Afeganistão em 1º de maio (comunicado)

Os países da Otan acordaram iniciar a retirada de suas tropas do Afeganistão em 1º de maio, em um processo que deveria ser concluído em "poucos meses", anunciou a aliança transatlântica em um comunicado.



Os aliados "reconhecem que não há uma solução militar aos desafios que o Afeganistão enfrenta" e por isso "determinaram que começaremos a retirada das tropas da Missão Resolute Force em 1º de maio", destacaram na nota.



Segundo a aliança militar, a retirada "será ordenada, coordenada e deliberada".



Além disso, advertiram que "qualquer ataque dos talibãs às tropas aliadas durante essa retirada será enfrentada com força".



O fim da missão da Otan no Afeganistão "ocorre no âmbito de um renovado suporte regional e internacional a um progresso político que conduza à paz. Seguiremos apoiando o processo de paz conduzido por afegãos", afirmaram os países aliados.



Os secretários americanos de Estado e Defesa, respectivamente Antony Blinken e Lloyd Austin, mantiveram nesta quarta reuniões e consultas na sede da Otan em Bruxelas, além de um encontro com o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg.



Em Washington, o presidente americano, Joe Biden, disse que as tropas cumpriram o objetivo fundamental de assegurar que o Afeganistão "não seja usado como base para atacar a nossa pátria".



"Vamos fazer com que os talibãs prestem contas por seus compromissos de não permitir que nenhum terrorista ameace os Estados Unidos ou seus aliados a partir do território afegão", disse Biden em um pronunciamento.