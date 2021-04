Grupo armado executa homem acusado de estuprar e matar menina em Mianmar

Uma organização rebelde de Mianmar executou um homem acusado de estuprar e matar uma menina de cinco anos depois que foi libertado da prisão por uma anistia concedida pela junta militar governante, anunciou nesta quarta-feira um porta-voz do grupo.



Um "tribunal" controlado pelo Exército de Libertação Nacional Ta'ang "concluiu sem dúvida" que o homem de 24 anos era culpado deste crime "e o condenou à pena de morte no início de abril na aldeia de Namhsan", declarou à AFP o porta-voz do grupo rebelde, Tar Aik Kyaw, sem especificar a forma de execução.



O homem, a quem o grupo atribuiu outros crimes semelhantes, cumpria pena de sete anos de prisão por roubo e cumplicidade em homicídio quando foi libertado em 12 de fevereiro graças à anistia concedida pela junta militar que deu um golpe de Estado em Mianmar em 1º de fevereiro.



Esta é a segunda execução desde dezembro por um grupo armado contra um homem acusado de ser estuprador e assassino de crianças no estado de Shan (leste de Mianmar).



O sistema judicial de Mianmar não impõe a pena de morte desde 1988. No entanto, em alguns territórios fronteiriços controlados por organizações étnicas armadas, existe um sistema de justiça paralelo que aplica a pena de morte.