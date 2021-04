Vice-presidente dos EUA visitará México e Guatemala

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou nesta quarta-feira (14) que visitará o México e a Guatemala como parte de sua missão para abordar as raízes do afluxo de migrantes na fronteira.



Harris disse aos repórteres que não planeja viajar até a fronteira, mas visitará o México e a Guatemala, sem especificar uma data.



Indicou ainda que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao secretário de Segurança Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, que cuidasse da fronteira.



"Fui incumbida de abordar as causas fundamentais" que levam à migração, disse a vice-presidente, que esta quarta-feira conduziu uma conferência virtual com especialistas como parte de seu papel de canalizar a diplomacia com o México e os países do Triângulo Norte da América Central.



Em março, o número de migrantes detidos na fronteira sul dos Estados Unidos aumentou 71% em relação ao mês anterior, totalizando 172.331 pessoas.



Um dos desafios que o governo Biden enfrenta é o aumento na chegada de menores desacompanhados, que são admitidos nos Estados Unidos, e que o governo deve hospedar enquanto espera para reuni-los com um membro da família.