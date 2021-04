Explosão de mina deixa 15 morto na Somália

Ao menos 15 civis morreram e quatro ficaram feridos nesta quarta-feira na Somália, quando micro-ônibus em que viajavam explodiu ao passar por uma mina.



"Um incidente atroz... 15 pessoas inocentes foram assassinadas. Os atos mostram como os terroristas são impiedosos", afirmou o porta-voz do governo, Mohamed Ibrahim Moalimuu, no Twitter.



O ataque aconteceu 50 quilômetros ao norte da capital Mogadíscio.



O comandante do exército somali, Abshir Mohamed, atribuiu o ataque ao grupo extremista Al-Shabaab, vinculado à Al-Qaeda.



Apesar de ter sido expulso de Mogadíscio em 2011 pelas tropas da União Africana, os membros do Al-Shabaab controlam várias zonas do país e executam atentados com frequência.