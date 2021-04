O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai destacar nesta quarta-feira em um discurso que chegou o momento de "acabar com a guerra mais longa dos Estados Unidos", com seu plano de retirar as tropas do Afeganistão, segundo trechos antecipados pela imprensa.



"Não podemos continuar o ciclo de estender ou expandir nossa presença militar no Afeganistão na esperança de criar as condições ideais para uma retirada, na esperança de um resultado diferente", será a mensagem do líder democrata que busca retirar as tropas antes de 11 de setembro, data que marca o 20º aniversário dos atentados que levaram a esta intervenção.



"Vamos continuar apoiando o governo afegão, mas não vamos continuar envolvidos militarmente no Afeganistão", afirmará o presidente democrata,.



Os trechos divulgados não especificam a data para a retirada, mas na terça-feira uma autoridade americana indicou que será antes de 11 de setembro de 2021 e que é uma saída incondicional.