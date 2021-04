Governo do Haiti renuncia e novo primeiro-ministro é designado

O governo do Haiti apresentou sua renúncia e o país tem um novo primeiro-ministro, anunciou nesta quarta-feira o presidente do país, Jovenel Moise, ao destacar que a mudança tem como objetivo abordar os graves problemas de insegurança no país.



"A renúncia do governo, que aceitei, permitirá abordar o flagrante problema da insegurança e continuar com as discussões com o objetivo de alcançar os consensos necessários para a estabilidade política e institucional de nosso país".



O novo primeiro-ministro é Claude Joseph, anunciou Moise no Twitter, sem esclarecer que este era, até então, seu ministro das Relações Exteriores.



O Haiti, país mais pobre do continente americano, sofre um aumento da violência, particularmente de sequestros, por parte das gangues, que desfrutam de um alto grau de impunidade.



No domingo, dez pessoas, entre elas sete religiosas - cinco haitianas e duas francesas -, foram sequestradas perto de Porto Príncipe.



As instituições ligadas à Igreja católica do Haiti devem fazer uma "paralisação de trabalho" na quinta-feira (15) para protestar contra a insegurança.