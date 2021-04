Putin recebe segunda dose de vacina anticovid

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira (14) que recebeu a segunda dose de uma vacina contra o coronavírus e convidou a população a "seguir seu exemplo".



"Quero informar que há pouco, pouco antes de entrar nesta sala, tive minha segunda vacina e tenho certeza de que tudo ficará bem", declarou em uma videoconferência com uma organização de geógrafos exibida pela televisão.



"Sigam meu exemplo", frisou.



Putin, 68 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 23 de março. Ele não revelou com fármaco foi inoculado. A Rússia tem três vacinas anti-covid: Sputnik V, EpiVacCorona e CoviVac.



Muitos líderes mundiais receberam a vacina contra o coronavírus, entre eles o presidente americano Joe Biden, o papa Francisco e a rainha Elizabeth II.



Apesar do proclamado sucesso de sua vacina Sputnik V, aprovada em quase 70 países, a Rússia tem dificuldades para vacinar toda sua população, pois uma parte considerável expressa desconfiança.