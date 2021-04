O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta quarta-feira em Bruxelas que chegou o momento de retirar as tropas da Otan do Afeganistão e que Washington trabalhará em uma saída "coordenada" com seus aliados.



"Juntos, alcançamos os objetivos que planejamos alcançar e agora é hora de trazer nossas forças para casa", disse Blinken.



"Vamos trabalhar em conjunto nas próximas semanas e meses em uma retirada segura, decidida e coordenada", completou.