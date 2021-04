Retirada das tropas da Otan do Afeganistão acontecerá em setembro

A Otan se uniria aos Estados Unidos para retirar as tropas do Afeganistão em setembro, afirmou nesta quarta-feira a ministra alemã da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer.



"Sempre afirmamos: nós vamos juntos, nós sairemos juntos", disse a ministra ao canal público de televisión ARD. "Sou favorável a uma retirada ordenada e isto é o que entendo vamos concordar em fazer hoje", completou, em referência à decisão que deve ser tomada pelos países membros da Otan.



Os ministros da Aliança Atlântica devem definir em uma videoconferência nesta quarta-feira se estão reunidas as condições para acabar com a missão da Otan no Afeganistão ou se esta presença de 9.600 militares de 36 países deve prosseguir.



Um acordo alcançado entre os talibãs e o governo do ex-presidente americano Donald Trump prevê a saída de todas as forças estrangeiras até 1º de maio.



De acordo com uma fonte da atual administração, o presidente Joe Biden decidiu que as tropas de seu país permanecerão no Afeganistão por mais tempo, mas deixarão o país "sem condições" até 11 de setembro, dia do 20º aniversário dos atentados de 2001 nos Estados Unidos que provocaram a intervenção ocidental no país.