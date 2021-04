Colômbia anuncia confinamento contra terceira onda de Covid

O presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou nesta terça-feira que cerca de 12 milhões de pessoas serão confinadas no fim de semana em quatro cidades, para conter o avanço da terceira onda de Covid-19.



"As próximas semanas serão de desafios enormes nos sistemas de saúde do mundo, e já existem motivos de peso em nosso país para se dizer que, em vários lugares, há uma terceira onda", afirmou o presidente em seu programa de TV.



Bogotá, Medellín, Barranquilla e Santa Marta, com alta ocupação de leitos de UTI, serão afetadas pelo confinamento, informou o ministro da Saúde, Fernando Ruiz, durante o programa. Nas duas primeiras cidades, a medida começará a ser aplicada à meia-noite de quinta-feira.



No período de confinamento, apenas serão autorizadas a sair de casa pessoas que trabalharem em setores essenciais, e somente uma pessoa por família poderá sair para comprar comida, remédios ou artigos de primeira necessidade.



Desde o fim de março, autoridades colombianas vêm impondo e endurecendo as restrições noturnas, a fim de conter o novo surto de coronavírus. O país, de 50 milhões de habitantes, soma 2,6 milhões de casos da doença e mais de 66 mil mortos. Pouco menos de 3,2 milhões de pessoas já foram vacinadas.