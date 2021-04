Em vídeo, Biden diz que EUA ficaram para trás na infraestrutura e defende pacote

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou um vídeo no começo da noite desta terça-feira, 13, em defesa de seu Plano de Empregos Americanos. Na peça, o democrata afirma que o país "ficou para trás" na infraestrutura, e cita "coisas grandes que podem serem feitas", como trens de alta velocidade e a implementação de veículos mais eficientes.



"Não estou pedindo apenas apoio para o projeto no Congresso, mas pedindo para imaginarem", afirma, citando exemplos como uma conexão estável e veloz de internet "independente de onde você more", e um "futuro em que lideremos o combate à ameaça das mudanças climáticas", aponta.