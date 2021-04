Vinte crianças morrem em incêndio em Niamei, no Níger

Cerca de 20 crianças morreram carbonizadas no incêndio de várias cabanas de uma escola em Niamei, anunciou nesta terça-feira (13) à noite o comandante dos bombeiros no Níger à TV pública.



"Vinte e uma cabanas se incendiaram. Cerca de 20 crianças ficaram presas em meio ao fogo", disse o comandante Sidi Mohamed.



"Os serviços de resgate chegaram rápido e o fogo foi apagado finalmente (...), mas o poder das chamas era enorme, o que facilitou o incêndio geral das salas de aula e as crianças não conseguiram sair", disse.



As causas do incêndio são desconhecidas.



O primeiro-ministro nigerino, Ouhoumoudou Mahamadou, chegou ao local na periferia da capital e apresentou suas condolências aos familiares.



Em Níger, um dos países mais pobres do mundo, para remediar a falta de escolas, as autoridades construíram milhares de cabanas de palha onde as crianças assistem a aulas, às vezes sentadas no chão.



Os incêndios nestas salas de aula fabricadas com material inflamável são frequentes no país, mas normalmente não causam vítimas.