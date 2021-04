Os preços do óleo cru subiram nesta terça-feira, antes do relatório semanal sobre as reservas comerciais dos Estados Unidos, alavancados pela falta de avanço nas conversas sobre o programa nuclear do Irã, que afastam a perspectiva de um aumento rápido da produção de Teerã.



Em Nova York, o barril do light sweet (WTI) para entrega em maio subiu 0,80%, fechando a 60,18 dólares. O Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou em Londres a 63,67 dólares, alta de 0,61%.



O mercado espera a terceira queda consecutiva das reservas de óleo cru americanas, de 2,7 milhões de barris, e um aumento das reservas de gasolina de cerca de 1 milhão de barris, segundo analistas consultados pela agência Bloomberg.