Igreja do Panamá suspende sacerdote preso por supostos abusos contra menor

A Igreja do Panamá pediu desculpas nesta terça-feira (13) e suspendeu de suas funções um padre detido na véspera por supostos abusos contra uma criança menor de cinco anos, o que causou consternação no país centro-americano.



"Oferecemos nossas humildes desculpas a todos e pedimos suas intensas orações pela suposta vítima e pelo suposto perpetrador", escreveu em um comunicado o cardeal e bispo da diocese de David, José Luis Lacunza.



O padre Aristides Rodríguez, de 58 anos, foi pastor de Nossa Senhora dos Anjos em Gualaca, a cerca de 440 quilômetrosda Cidade do Panamá.



Na segunda-feira, a promotoria informou que o padre foi preso e acusado de "crimes sexuais contra criança menor de 5 anos".



Segundo a nota assinada por Dom Lacunza, o padre Rodríguez é acusado de supostos "atos libidinosos" e "exibicionismo obsceno" contra um menor, pelos quais "como medida cautelar e enquanto durarem as investigações", decidiram "suspendê-lo do cargo e do ministério pastoral".



"É muito doloroso que um membro do clero esteja supostamente envolvido em tais atos, absolutamente condenáveis e aos quais expressamos nossa tolerância zero", afirmou Lacunza.



"Também nos dói no fundo de nossos corações e em nossa sensibilidade pastoral que a suposta vítima seja menor de idade", acrescentou.