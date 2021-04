Uruguai tem a maior taxa de contágios diários do mundo

O Uruguai, considerado durante a maior parte de 2020 um exemplo na luta contra a covid-19, registra agora a maior quantidade de novos casos diários per capita do mundo, segundo um balanço da AFP.



O país registrou cerca de 1.370 novos casos diários por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, de longe a maior taxa do mundo, já que nenhum outro país superou os 1.000 contágios diários por 100.000 habitantes neste período, segundo estatísticas da AFP, realizadas com base em dados oficiais.



O governo reportou na segunda 71 mortes por covid, a maior cifra desde o início da emergência sanitária, em março de 2020.



No total, o país registra 147.173 contágios e 1.533 óbitos pelo novo coronavírus.



O aumento sustentado de contágios põe em risco o atendimento em hospitais públicos e privados em todo o país, onde já há 53% dos leitos de terapia intensiva ocupados por infectados com a covid-19.



Segundo boletim da Sociedade Uruguaia de Medicina Intensiva, até a segunda-feira havia 77% de ocupação total nas unidades de terapia intensiva.



Outrora um exemplo regional por sua bem sucedida gestão da pandemia, o país vive seu pior momento sanitário.



Mas o presidente Luis Lacalle Pou se mostrou relutante em endurecer as medidas existentes para restringir a mobilidade, argumentando que seu governo não acredita em "um Estado policial".



O país, que nunca decretou quarentena obrigatória, suspendeu as aulas presenciais e os espetáculos públicos, e mantém fechados alguns escritórios públicos não essenciais. Mas estabelecimentos comerciais de todos os setores, incluindo bares e restaurantes, permanecem abertos, com muita mobilidade nas ruas.



No entanto, a administração se mostra confiante em um programa de vacinação que avança em um ritmo bom.



Quase 26% da população já recebeu a primeira dose das vacinas da CoronaVac ou da Pfizer, e 6% a segunda, desde que teve início a campanha de imunização, em 1º de março.