Pfizer diz que entregará 10% mais doses de vacina do que o previsto nos EUA

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, informou nesta terça-feira, 13, que a farmacêutica americana aumentou a produção de sua vacina contra a covid-19 e, com isso, poderá entregar aos Estados Unidos 10% mais doses do que o previsto até o final de maio. De acordo com o executivo, a empresa fornecerá 220 milhões de imunizantes ao governo do presidente dos EUA, Joe Biden, até esta data.



Em julho, segundo Bourla, a companhia completará a entrega das 300 milhões de doses da vacina acordadas com a Casa Branca.



"Na luta contra a covid-19, estamos juntos", escreveu o CEO em sua conta oficial no Twitter.