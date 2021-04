Itália recupera na Bélgica uma estátua romana roubada em 2011

A Itália recuperou na Bélgica uma estátua romana do século I roubada em 2011 do parque arqueológico de Villa Marini Dettina, perto de Roma, informaram fontes policiais especializadas em obras de arte.



A estátua sem cabeça, encontrada em um antiquário em Bruxelas, representa um "Togatus", uma pessoa vestida com uma toga simbólica e o seu valor comercial é de cerca de 100.000 euros (119.000 dólares).



A estátua foi descoberta por dois "carabinieri" (gendarmes) que estavam em Bruxelas a trabalho, que durante as horas de folga percorreram o bairro de Sablon, onde estão os antiquários.



Depois de notar a estátua de mármore em uma loja, eles suspeitaram que era a estátua roubada. Então, compararam o trabalho com o banco de dados de antiguidades roubadas, explicou o comunicado.



A escultura foi apreendida por ordem do Ministério Público de Roma e repatriada para a Itália.



De acordo com a investigação policial, um comerciante italiano, que usava um pseudônimo espanhol, estava a frente de uma rede de tráfico ilegal de obras de arte e está sendo processado por "ocultação e exportação ilegal" da estátua, acrescentou o comunicado.



A Itália possui uma força policial especializada para recuperar cerâmicas, estátuas, mosaicos e pinturas roubadas de seu imenso patrimônio artístico e que muitas vezes acabam em coleções particulares, museus e antiquários em todo o mundo.