EUA/Zients: manteremos ritmo de 3 milhões de doses de vacinas aplicadas ao dia

O coordenador da resposta da Casa Branca ao coronavírus, Jeff Zients, ressaltou durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 13, que a suspensão do uso de vacinas da Johnson & Johnson contra a covid-19, anunciada mais cedo, não terá grande impacto no programa de vacinação do país. Segundo ele, o país tem estoque suficiente de imunizantes da Moderna e da Pfizer para "manter o ritmo atual", de cerca de 3 milhões de doses aplicadas por dia, e as vacinas da J&J; representam "menos de 5%" das aplicadas até agora no país contra o vírus.



Zients falou durante entrevista coletiva da Casa Branca. Também presente, o epidemiologista Anthony Fauci, assessor médico chefe do presidente Joe Biden, ressaltou que não houve sinais de problemas para as pessoas que receberam vacinas da Pfizer e da Moderna no país. Segundo ele, a pausa na vacina da J&J; permitirá que as autoridades de saúde investiguem a fundo os casos de coágulos registrados. Ele notou que o evento foi "extremamente raro", apenas com seis casos, mas não achou um exagero a decisão, anunciada mais cedo.