Novas investigações agitam debate sobre a autoria do quadro 'Salvator Mundi'

O quadro "Salvator Mundi" foi pintado por Leonardo da Vinci ou não? Depois que um documentário francês questionou sua autoria, novas investigações reafirmam que o quadro mais caro da história foi obra do pintor italiano.



O documentário, que será transmitido nesta terça-feira (13) na França, mas que teve seu conteúdo adiantado pela imprensa internacional, afirma que segundo o Museu do Louvre essa é uma obra do ateliê de Da Vinci com uma contribuição mínima do artista.



No entanto, vários artigos publicados nos últimos dias afirmam o contrário, apoiando-se em documentos confidenciais.



A história começou quando a Arábia Saudita, proprietária da obra, pediu ao Louvre para analisar o quadro por conta de um eventual empréstimo para a retrospectiva sobre Da Vinci que o museu parisiense planejava entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020.



O Louvre abriga o C2RMF, um laboratório líder destinado a analisar obras de arte.



Depois de examinar o "Salvator Mundi" durante três meses em 2018, "o Louvre e o C2RMF chegaram à conclusão contrária à do documentário: é efetivamente uma obra realizada por Leonardo, e apenas por ele", afirma o especialista Didier Rykner em La Tribune de l'Art, uma revista francesa de referência no assunto.



"Esta informação foi comunicada aos sauditas em setembro de 2019", acrescenta este jornalista e especialista em história da arte.



Em uma matéria publicada na segunda-feira, o jornal The New York Times explicou: "O Louvre certificou que a obra era de Leonardo, mas manteve em segredo essas conclusões depois de discutir com seus proprietários".



Paralelamente, em um livro editado por Hazan e por Les Editions du Louvre, o diretor do museu Jean-Luc Martinez, e o curador da exposição sobre Da Vinci, Vincent Delieuvin, confirmaram a atribuição do quadro ao mestre do Renascimento italiano.



No entanto, o livro foi retirado um dia depois de ser lançado à venda na livraria do museu, de acordo com Rykner, depois que a Arábia Saudita descartou definitivamente emprestar a obra.



O diretor do documentário, Antoine Vitkine, deplorou "não ter conseguido acessar este documento, já que o Louvre negava sua existência", nem as "conclusões da análise" do quadro.



Somente agora, "no contexto da midiatização do meu documentário, o documento foi publicado na íntegra", afirma.



Rykner destaca também que a Arábia Saudita se negou a emprestar a obra devido ao fato de o Louvre não ter atendido às suas exigências.



O Louvre rejeita confirmar ou desmentir essas informações, alegando a proibição de se pronunciar sobre a autenticidade de uma obra que não expõe em seu museu.