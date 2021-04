Mianmar pode ser a próxima Síria, adverte ONU

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse nesta terça-feira (13) temer que Mianmar afunde em um conflito generalizado como na Síria e alertou sobre possíveis crimes contra a humanidade cometidos pela junta militar contra a população.



Mianmar está imersa no caos desde o golpe militar de 1º de feveiro, no qual a junta derrubou a ex-líder civil Aung San Suu Kyi do poder.



Segundo um balanço realizado pela Associação de Assistência aos Presos Políticos (AAPP), a repressão provocou ao menos 710 mortes, entre elas 50 crianças. Cerca de 3.000 pessoas foram presas.



"Temo que a situação em Mianmar se dirija para um conflito generalizado. Os Estados não devem permitir que os erros fatais cometidos na Síria e em outros lugares se repitam", acrescentou Michelle Bachelet, pedindo aos Estados para "tomarem medidas imediatas, decisivas e eficazes" para obrigar a junta a interromper sua repressão.



"Há ecos claros de 2011 na Síria. Lá também vimos manifestações pacíficas reprimidas com força desnecessária e completamente desproporcional. A repressão brutal e persistente do Estado contra seu próprio povo levou algumas pessoas a pegarem em armas, o que foi seguido de uma espiral de violência em todo país", afirmou Bachelet em um comunicado.



Dez anos depois, o conflito na Síria deixou cerca de 400.000 mortos.



O golpe de Estado gerou inúmeras reações de condenação nas capitais ocidentais, às vezes acompanhadas de sanções contra a junta e seus interesses financeiros.



- Mensagens pró-democracia -



Muitos opositores ao golpe defenderam boicotar nesta terça-feira o Festival das Águas, ponto de partida do festival de Thingyan, o Ano Novo budista, que é celebrado até sexta-feira.



Os moradores de Yangon, Monywa e Bafo colocaram nos vasos de flores - tradicionalmente usados nesse festival - mensagens a favor da democracia, antes de espalhá-los pelas ruas.



"Lutem pela democracia", "Nunca desistam" diziam algumas das mensagens nesses vasos que são, segundo um opositor em Yangon, um símbolo para receber o novo ano e ao mesmo tempo para "honrar os heróis mortos".



Habitantes de Mandalay, a segunda cidade do país, colocaram recipientes em uma estupa - um monumento budista - com a imagem de um cumprimento com três dedos da mão, símbolo da resistência.



Em uma mensagem no Twitter, a enviada da ONU para Mianmar, Christine Schraner Burgener, disse que "Thingyan deveria ser uma celebração feliz, mas infelizmente não há nada para celebrar em Mianmar".



A enviada da ONU começou pela Tailândia uma viagem diplomática na Ásia, mas Mianmar se recusa a recebê-la.



- Facções étnicas -



Facções étnicas armadas, muitas das quais apoiam abertamente o movimento de protestos, multiplicaram os ataques contra o Exército e a polícia nas últimas semanas.



O Exército respondeu com ataques aéreos que, segundo a Free Burma Rangers, uma organização humanitária cristã, deslocou mais de 24.000 civis no Estado de Karen (sudeste), até sábado passado.



A Free Burma Rangers, que administra um centro de saúde neste Estado, afirmou que os bombardeios deixaram ao menos 20 mortes e mais de 40 feridos. A AFP não conseguiu verificar este balanço com uma fonte independente.



Esses bombardeios causaram a fuga de milhares de habitantes para a vizinha Tailândia nas últimas semanas, mas a maioria deles voltou para o lado birmanês da fronteira.



Nesta terça-feira, o governo tailandês publicou no Twitter fotos de funcionários limpando as áreas onde os deslocados estiveram, como parte das medidas contra o coronavírus.