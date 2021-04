J&J revisa casos 'raros' de coágulos após vacinas e atrasará envios à Europa

A Johnson & Johnson (J&J;) afirmou, em comunicado divulgado nesta terça-feira, 13, que revisa os dados "extremamente raros" de coágulos sanguíneos em pessoas que receberam sua vacina contra a covid-19. A empresa ressalta o fato de que foram apenas seis episódios nos Estados Unidos, em mais de 6,8 milhões de doses já aplicadas do imunizante, mas ressalta sua preocupação com a segurança e o bem-estar das pessoas que utilizam seus produtos.



Como cautela, autoridades dos EUA determinaram uma pausa no uso da vacina da empresa. A J&J; afirma que decidiu por contra própria atrasar o envio de sua vacina à Europa, além de informar que revisa esses casos registrados também com autoridades de saúde europeias.



A empresa diz que as pessoas que, após a vacinação, apresentarem dores de cabeça fortes, dor abdominal, dor nas pernas ou falta de fôlego dentro de três semanas devem procurar atendimento médico.