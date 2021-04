A Johnson & Johnson anunciou nesta terça-feira que adiará a entrega de sua vacina contra a covid-19 na Europa depois que as agências reguladoras de saúde dos Estados Unidos recomendaram a suspensão do uso "por precaução", enquanto investigam o risco de formação de coágulos de sangue.



"Tomamos a decisão de adiar proativamente a entrega de nossa vacina na Europa", afirmou a J&J;, acrescentando que está analisando os casos com as autoridades de saúde europeias.



JOHNSON & JOHNSON