Hong Kong proíbe campanhas de boicote às eleições

O governo de Hong Kong anunciou nesta terça-feira (13) que será ilegal incentivar as pessoas a boicotarem as eleições para votar em branco, uma decisão com a qual Pequim concorda, desejando que apenas os "patriotas" governem esse território semiautônomo.



Em março, Pequim impôs uma reforma radical do sistema eleitoral em Hong Kong, parte de uma série de medidas para fortalecer sua influência na ex-colônia britânica, abalada por um grande movimento de protestos em 2019.



Uma das mudanças mais radicais é a criação de um comitê encarregado de avaliar o grau de patriotismo dos candidatos a serem deputados na ex-colônia britânica.



Esta reforma foi adotada por unanimidade pelo comitê permanente do Parlamento chinês.



O Conselho Legislativo (LegCo) - o Parlamento de Hong Kong - no qual não resta mais nenhum deputado pró-democracia desde que todos eles renunciaram em bloco em novembro, deverá adotar essa novas leis para responder às exigências de Pequim.



"Regularemos os atos que busquem manipular ou atacar as eleições [...] e proibiremos o incentivo aberto para não votar ou para votar em branco ou nulo", declarou nesta terça-feira em coletiva de imprensa Carrie Lam, chefe do Executivo.



No entanto, a lei não vai proibir que os eleitores boicotem as eleições individualmente ou que votem nulo, mas não poderão fazer campanha "durante o período eleitoral" para incentivar outros a esse comportamento.



Quem fizer isso poderá ser condenado a até três anos de prisão, declarou a ministra da Justiça, Teresa Cheng.