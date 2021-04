Maior coelho do mundo é furtado na Inglaterra

A polícia britânica lançou, nesta terça-feira (13), um apelo para a colaboração dos cidadãos para encontrar o "maior coelho do mundo", que foi furtado na Inglaterra.



Darius, um coelho de 1,29 metros de comprimento, foi furtado na noite de sábado de sua caixa no jardim de seus donos em Stoulton, centro da Inglaterra, de acordo com a polícia.



Sua dona, Annette Edwards, prometeu no Twitter uma recompensa de 1.000 libras (1.380 dólares) pela devolução, afirmando que o animal, de 11 anos, segundo a imprensa local, é muito velho para procriar.



"Cada animal é um indivíduo que não pode ser substituído", disse Annette, uma ex-modelo da Playboy de 68 anos, ao jornal Daily Telegraph.



Segundo ela, devido à sua idade, Dario segue uma dieta especial sem a qual pode morrer.



Ele foi declarado o "maior coelho vivo" em 2010, segundo o livro Guinness de recordes mundiais.



