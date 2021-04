PIB e exportações do Reino Unido para UE aumentam em fevereiro

O Reino Unido registrou uma leve melhora de 0,4% em seu Produto Interno Bruto (PIB) em fevereiro, apesar do confinamento, enquanto as exportações para a União Europeia (UE) aumentaram 46,6%, mas sem apagar a forte queda de janeiro pós-Brexit.



O PIB britânico segue 7,8% abaixo de seu nível de fevereiro de 2020, antes da disseminação da pandemia de covid-19 no país, destaca o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), em um comunicado.



Segundo o ONS, o PIB de janeiro caiu 2,2%, menos do que a estimativa anterior (-2,9%). E, em fevereiro, a economia britânica resistiu, apesar do rígido confinamento implementado no país desde janeiro.



Esses números são divulgados um dia depois da implementação de uma nova etapa de desconfinamento na Inglaterra, com a reabertura de lojas não essenciais e das áreas externas de bares e restaurantes.



Essa retomada progressiva da atividade nos permite esperar uma recuperação mais clara da economia no segundo trimestre.



Ao mesmo tempo, o Reino Unido recupera parte do terreno perdido em relação às exportações de bens para a UE, que aumentaram em fevereiro, na comparação com o mês anterior em 3,7 bilhões de libras. Continua longe de compensar, no entanto, a queda de 5,7 bilhões de libras ocorrida em janeiro, após o impacto da saída do Reino Unido do mercado único.



Esta recuperação em fevereiro se explica pelo aumento das exportações de automóveis e de produtos farmacêuticos.