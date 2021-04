Índia aprova a vacina russa Sputnik V contra covid-19

A Índia autorizou o uso da vacina russa Sputnik V contra a covid-19, anunciou nesta terça-feira um importante fabricante local de medicamentos, o que permitirá acelerar a campanha de vacinação no momento em que o país registra um grande aumento de contágios.



A Sputnik V é a terceira vacina aprovada pela Índia, depois do fármaco desenvolvido por Oxford e AstraZeneca e da Covaxin, da empresa indiana Bharat Biotech.



"Estamos muito felizes de ter obtido a autorização do uso de emergência para a Sputnik V na Índia", afirmou em um comunicado G.V. Prasad, copresidente e diretor gerente da farmacêutica indiana Dr. Reddy's.



"Com o aumento de casos na Índia, a vacinação é a ferramenta mais eficaz em nossa batalha contra a covid-19", completou Prasad.



Segundo os acordos de produção assinados pelo Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, na sigla em inglês), o fundo soberano russo que promove a vacina, o fabricante indiano produzirá 852 milhões de doses da Sputnik V.



A Índia, país de 1,3 bilhão de habitantes, enfrenta o aumento de casos de covid-19 nas últimas semanas, o que levou o governo a decretar um toque de recolher e instaurar restrições de movimento.



Na segunda-feira, a Índia registrou mais 161.000 casos adicionais, superando pelo sétimo dia consecutivo a barreira dos 100.000 novos contágios diários.



O diretor executivo do RDIF, Kirill Dmitriev, afirmou em um comunicado que a aprovação é um "marco importante" depois de uma "ampla cooperação" nos testes clínicos da vacina na Índia.



A Índia, principal fabricante de vacinas do mundo, iniciou a campanha de vacinação em janeiro.



Mas o ambicioso objetivo do governo de vacinar 300 milhões de pessoas até o fim de julho não avança como o previsto, devido à escassez de doses em alguns estados e dúvidas sobre as vacinas.