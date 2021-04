Pedro Castillo x Keiko Fujimori: segundo turno ameaça polarizar o Peru

O esquerdista Pedro Castillo e a candidata da direita populista Keiko Fujimori se enfrentarão em 6 de junho no segundo turno das eleições presidenciais, que ameaçam polarizar o Peru, afetado por crises políticas recorrentes nos últimos cinco anos.



O professor de escola rural e a filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que está preso, lideram, com 19,09% e 13,05% dos votos, respectivamente, o primeiro turno, após a apuração de 96% das cédulas emitidas nas eleições celebradas no domingo, que contou com um recorde de 18 candidatos e nenhum favorito.



O país, em recessão por causa da pandemia e quase ingovernável desde 2016, que contou com três presidentes em cinco dias em novembro, agora se encaminha para um segundo turno entre dois candidatos situados nos extremos do espectro político e que no total tiveram apenas 32% dos votos no primeiro turno.



Keiko, de 45 anos, defende o livre mercado, enquanto Castillo, de 51, é favorável a um ativo papel econômico do Estado, inclusive com nacionalizações.



O professor promete convocar uma Assembleia Constituinte, mas ela defende a Carga Magna vigente, promulgada por seu pai em 1993 e que privilegia o liberalismo econômico.



"Esta é uma competição entre os ricos e os pobres [...], também uma luta entre o padrão e o peão, e entre o senhor e o escravo", declarou Castillo em sua cidade natal de Cajamarca (norte).



No entanto, os dois candidatos coincidem em alguns temas: ambos são antiaborto, defendem a família tradicional, não dão importância aos direitos da comunidade LGBTI e rejeitam a abordagem de gênero nas escolas.



"O Livro do Gênesis diz que o homem e a mulher são uma só carne. Defendemos a família, que é a célula fundamental da sociedade", disse Castillo em janeiro.



- "Dengue ou covid-19" -



O analista político Augusto Álvarez Rodrich considera que "os dois candidatos despertam grandes preconceitos na população, que se expressa no antifujimorismo e no anticomunismo".



"os dois causam reservas da população, mas a democracia estabelece que se deve optar por um deles, o que põe os peruanos em uma encruzilhada. Optar por um parece ser uma escolha entre a dengue e a covid-19", disse o analista à AFP.



Álvarez Rodrich destacou que os dois dizem que vão indultar condenados pela justiça: "Keiko, seu pai, e Castillo, Antauro Humala. Estes são antecedentes muito negativos. No Chile votariam no neto de Augusto Pinochet?".



O pai de Keiko cumpre pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade e corrupção. Antauro Humala é um militar nacionalista condenado também a 25 anos por liderar uma rebelião armada em 2005 e é irmão e adversário político do ex-presidente Ollanta Humala.



Além do polêmico legado do pai, Keiko é criticada por ter alimentado a instabilidade com a ferrenha oposição de sua bancada aos presidentes Pedro Pablo Kukzynski e Martín Vizcarra. O primeiro foi forçado a renunciar em 2018 e o segundo, deposto em 2020.



Keiko ainda enfrenta um pedido do Ministério Público de 30 anos de prisão em um próximo julgamento por suspeita de lavagem de dinheiro e outras acusações no âmbito do escândalo da Odebrecht.



- Polarização geográfica -



Para o cientista político Carlos Meléndez não só haverá polarização ideológica, mas também geográfica entre Lima e a opulenta costa norte versus "o resto do país andino e rural".



"Essa polarização, que se expressa territorialmente também vai ser uma polarização na opinião pública", disse à AFP Adriana Urrutia, chefe da Associação Civil Transparência.



"É preciso destacar que o Peru é um país profundamente desigual e que as desigualdades se exacerbaram devido à pandemia", acrescentou.



Adversários políticos tentaram ligar Castillo à Venezuela de Nicolás Maduro. No Peru, vivem mais de um milhão de venezuelanos que fugiram da crise naquele país.



Castillo também foi acusado de estar vinculado com o braço político do Sendero Luminoso, apesar de ter integrado em Cajamarca as "rondas camponesas" armadas que resistiam às incursões da derrotada guerrilha maoísta.



- Vizcarra lidera legislativas -



A contagem de votos nas eleições presidenciais praticamente terminou nesta terça, mas a passagem dos dois candidatos ao segundo turno deve ser proclamada pelo Juizado Nacional de Eleições, o que será feito em maio, segundo antecipou seu chefe, Jorge Luis Salas.



Ao contrário, a apuração da eleição ao Congresso avança mais lentamente e também é liderada pelos partidos de Castillo (Peru Livre) e de Keiko (Força Popular), com percentuais similares aos recebidos pelos dois.



No entanto, é o ex-presidente Vizcarra que colhe mais votos como candidato ao Congresso e conseguiria a primeira maioria nacional, segundo a imprensa local.



Mas o mesmo Congresso que o destituiu em um julgamento relâmpago se apressa a inabilitá-lo na sexta-feira por dez anos para exercer cargos públicos, acusado de ter se vacinado reservadamente contra a covid-19.



A Missão Eleitoral da OEA destacou "o compromisso cívico" dos peruanos, especialmente "dos adultos idosos ou pessoas com deficiência", que algumas vezes esperaram horas para votar.



