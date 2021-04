Ao menos 22 mortos após ônibus capotar em rota andina no Peru

Ao menos 22 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas nesta segunda-feira (12), quando um ônibus de passageiros capotou em uma rota andina no Peru, informou a polícia.



"Até o momento, temos um número preliminar de 22 mortes no acidente desta manhã", disse à AFP por telefone um suboficial da polícia da cidade andina de Huaraz, perto da área do acidente, a cerca de 600 quilômetros ao norte de Lime.



O policial, que não especificou para onde o ônibus se dirigia, indicou que o acidente ocorreu "em uma área acidentada, onde ainda chove" e que as causas do acidente são desconhecidas.



Por seu vez, o canal de televisão N informou que a maioria dos passageiros do ônibus retornava às suas casas depois de terem viajado para votar nas cidades da região de Ancash nas eleições gerais de domingo.



"Há pelo menos 13 outras pessoas feridas", que foram assistidas "por pessoal médico que veio à área para ajudar", relatou o Canal N, que divulgou imagens do ônibus acidentado.



A rádio RPP disse que "algumas testemunhas apontaram que a velocidade excessiva com que o motorista dirigia teria causado o acidente".