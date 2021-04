Polícia informa que tiroteio em escola no Tennessee deixou feridos

Várias pessoas foram baleadas nesta segunda-feira (12) em uma escola de Knoxsville, Tennesee, incluindo um policial, informou a polícia.



"Múltiplas vítimas de arma de fogo registradas, incluindo um agente policial. Investigação em andamento. Por favor, evitem a área", informou o Departamento de Polícia de Knoxville, no Twitter.



Segundo o tuíte, os disparos ocorreram na escola de ensino médio Austin-East Magnet. Não foi informado o estado de saúde das vítimas. Nenhuma informação foi divulgada sobre o agressor, nem mesmo se ele ainda estava foragido.



"O prédio da escola está sob controle e os alunos que não estiveram envolvidos no incidente foram liberados", disse Bob Thomas, superintendente de escolas do condado de Knox, em seu perfil no Twitter. Autoridades disseram que um local foi determinado para as famílias se reunirem em um estádio próximo à escola.



O governador do Tennessee, Bill Lee, afirmou que a situação era "muito difícil e trágica", mas não deu detalhes.



Tiroteios em escolas têm sido um flagelo recorrente nos Estados Unidos desde o massacre de Columbine, Colorado, em abril de 1999. Denunciando uma "epidemia" de violência armada, o presidente Joe Biden divulgou na semana passada uma série de medidas para limitar a proliferação de armas de fogo no país.