Biden diz que governo e empresas devem 'trabalhar juntos' contra escassez de semicondutores

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que é hora de "trabalharmos juntos", governo e empresas, para o enfrentamento da escassez de semicondutores que atinge alguns setores da indústria, convidados por Biden a apoiar seu programa de infraestrutura.



"A China e o resto do mundo não esperam. Não há razão para os Estados Unidos esperarem", disse ele, falando em um colóquio virtual com líderes de 19 empresas, incluindo Alphabet / Google, Dell, General Motors, Stellantis, Intel e Taiwan Semiconductor, Manufacturing Company (TSMC), o maior fabricante mundial de semicondutores.



"Esses microchips, plaquetas, baterias, são infraestruturas", disse Biden. "É hora... de governo, indústria e comunidades trabalharem juntos para garantir que estejamos prontos para enfrentar a competição global que nos espera e que não continuemos a perder espaço", acrescentou o presidente.



Biden apresentou no final de março um plano de investimentos de cerca de 2 trilhões de dólares em infraestrutura que deverá ser debatido no Congresso. A produção de semicondutores faz parte dessa iniciativa.



Principalmente a indústria automotiva foi afetada pela queda na taxa de produção de semicondutores, e esses fabricantes tiveram que fechar temporariamente algumas fábricas.



TSMC - TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY



GENERAL MOTORS



FORD MOTOR



INTEL



Stellantis