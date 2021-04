Para reduzir desperdício, Nike revenderá calçados pouco usados

Para reduzir o desperdício, a Nike também comercializará calçados usados ou com pequenos defeitos de fabricação, em um serviço denominado "Nike Refurbished" (Nike renovada).



O mecanismo já está disponível em algumas lojas dos Estados Unidos e "logo" estará em 15 locais, segundo a empresa, que apresenta a iniciativa como um exemplo de economia circular.



A ideia é recuperar calçados devolvidos pelos clientes em até 60 dias após a compra, inspecionar e, no caso de produtos que ainda possam ser comercializados, serão recuperados e desinfetados manualmente.



O sistema terá três categorias: "como novo", "pouco usado" e "com defeito estético" para sapatos com problemas de fabricação. O preço dependerá da categoria.



