Ataque a tiros em escola no estado americano do Tennessee deixa vários feridos

Um ataque a tiros em uma escola de ensino médio do Estado americano do Tennessee deixou vários feridos, incluindo um policial, disseram autoridades nesta segunda-feira, 12. O ataque a tiros ocorreu na escola Austin-East Magnet High School, em Knoxville.



Um oficial do Departamento de Polícia de Knoxville estava entre as vítimas, disse a polícia.



Bob Thomas, o superintendente das Escolas do Condado de Knox, tuitou que o prédio já estava seguro. "O prédio da escola foi fechado e os alunos que não se envolveram no incidente foram entregues às suas famílias", disse.



Ele acrescentou em um tuíte posterior que as autoridades estavam coletando informações sobre "a situação trágica" e que dados adicionais seriam fornecidas mais tarde.



O número de vítimas não ainda foi disponibilizado, nem suas identidades. A polícia não informou o que ocorreu exatamente no local.