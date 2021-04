Irlanda recomenda reservar vacina da AstraZeneca para maiores de 60 anos

A comissão encarregada do programa de vacinação na Irlanda recomendou, nesta segunda-feira (12), reservar a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca para pessoas com mais de 60 anos de idade, devido ao medo de casos raros de coágulos sanguíneos.



Após a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) adicionar coágulos de sangue como efeitos colaterais excepcionais, a comissão irlandesa decidiu que a vacina laboratorial anglo-sueca "não é recomendada" para pacientes com menos de 60 anos, anunciou em um comunicado.



A desconfiança em relação à vacina AstraZeneca já obrigou vários países a estabelecerem limites de idade para seu uso ou suspender sua aplicação.



Na última quarta-feira, a EMA reconheceu que os coágulos sanguíneos devem ser registrados como um efeito colateral "muito raro", mas sério, da vacina AstraZeneca, especialmente em jovens.



ASTRAZENECA