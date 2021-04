Georgieva parabeniza Lasso por vitória no Equador e reafirma comprometimento

A diretora-gerente do Fundo Monetária Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, parabenizou nesta segunda-feira, 12, Guillermo Lasso pela vitória nas eleições do Equador, e afirmou que o órgão multilateral segue comprometido com o país. Em seu Twitter, a dirigente escreveu que espera ajudar a nação a "resistir à pandemia, fortalecer a economia e construir um futuro melhor para todos os seus povos".



O Equador firmou um novo acordo de empréstimos junto ao FMI em 2020, o qual o candidato derrotado por Lasso no segundo turno, Andrés Arauz, prometeu renegociar caso vencesse a eleição. As medidas de austeridade sugeridas ao país pela organização multilateral já haviam sido foco de intensas disputas políticas em 2019, quando o governo de Quito revogou a retirada de subsídios aos combustíveis após intensos protestos.



Arauz, ligado ao ex-presidente do país Rafael Correa, admitiu a derrota em um discurso, e escreveu em seu Twitter que "a perseguição política deve acabar. Devemos nos tratar como adversários, e não como inimigos". Já Lasso, visto como de centro-direita e notabilizado por uma carreira no setor financeiro, escreveu na mesma rede social que "a mudança chegou".