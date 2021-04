Turquia e Líbia renovam compromisso com controverso acordo marítimo

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o primeiro-ministro líbio Abdelhamid Dbeibah reafirmaram nesta segunda-feira (12) sua adesão a um acordo de delimitação marítima controverso que provoca a indignação de seus vizinhos no Mediterrâneo oriental, após uma reunião em Ancara.



"Hoje renovamos o nosso compromisso" sobre este acordo alcançado em 2019, disse Erdogan, em uma coletiva de imprensa conjunta com seu anfitrião líbio.



"No que diz respeito aos acordos assinados entre nossos países, particularmente o relacionado à delimitação marítima, reafirmamos que esses acordos se fundamentam em bases válidas e servem aos interesses dos nossos dois países", declarou Dbeibah.



Este acordo, que os outros países do Mediterrâneo oriental não reconhecem, estabelece as fronteiras marítimas entre Turquia e Líbia em uma região rica em gás natural.



A Turquia se apoia neste texto para justificar as explorações de gás que realiza em áreas que estão teoricamente no espaço marítimo da Grécia ou do Chipre.



Os dois líderes também assinaram uma série de acordos para fortalecer a cooperação, principalmente econômica, entre seus países.