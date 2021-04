Esquerdista Castillo se aproxima do segundo turno no Peru

O professor de esquerda Pedro Castillo se aproxima nesta segunda-feira (12) de garantir sua vaga no decisivo segundo turno eleitoral, ao liderar com 16,53% os votos das eleições de domingo, com quase dois terços dos votos apurados.



A disputa pelo segundo turno em 6 de junho continuava acirrada entre três candidatos: o economista de direita Hernando de Soto com 13,33%, Keiko Fujimori (direita populista) com 12,96% e o ultraconservador Rafael López Aliaga com 12,81%, segundo a última contagem do Escritório Nacional Eleitoral (ONPE) com 61,77% da apuração.



Os peruanos, que tiveram quatro presidentes desde 2018, foram às urnas no domingo para eleger um novo presidente entre 18 candidatos, sem nenhum favorito, enquanto a pandemia não dá trégua no país.



A apuração oficial continuará até processar 100% dos votos e a última palavra sobre quem vai para o segundo turno será dada pelo Júri Nacional de Eleições (JNE).



Castillo, de 51 anos, saiu do anonimato em 2017 ao liderar milhares de colegas em uma prolongada greve nacional e até uma semana atrás não estava entre os candidatos com maiores chances.



A campanha eleitoral no Peru foi marcada por números recordes de casos e mortes pela pandemia e pela apatia e cansaço dos peruanos, no fim de cinco anos cheios de transtornos, em um país sem partidos políticos fortes onde o candidato importa mais que a ideologia.



IPSOS