Usina de Natanz atingida por 'pequena explosão', diz o Irã

A usina de enriquecimento de urânio de Natanz, que Teerã acusa Israel de sabotar no domingo, foi atingida por uma "pequena explosão", declarou nesta segunda-feira (12) um porta-voz da Organização de Energia Atômica Iraniana (OEAI), Behruz Kamalvandi.



"O acidente aconteceu no centro de distribuição de eletricidade. Houve uma pequena explosão", disse Kamalvandi em um vídeo divulgado pela agência iraniana Tasnim.



"Eram cerca de cinco da manhã. Felizmente ninguém ficou ferido e a situação é tal que, na minha opinião, podem reparar rapidamente as áreas danificadas", acrescentou Kamalvandi.



"O que notamos foi o sistema elétrico, a explosão não foi tão forte para quebrar tudo, o teto falso de uma das salas de controle caiu", disse.



Kamalvandi concedeu esta entrevista deitado em um leito de hospital, onde afirma ter sido internado depois de cair alguns metros no domingo, durante uma visita para avaliar a situação no complexo nuclear de Natanz.



Mais cedo, o porta-voz da diplomacia iraniana disse que as centrífugas usadas para enriquecimento de urânio foram danificadas no que ele chamou de um ato de "terrorismo" israelense pelo qual o Irã prometeu se vingar.