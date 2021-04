Uma pessoa morta e uma ferida em tiroteio em Paris; atirador em fuga

Um homem morreu e uma mulher foi ferida gravemente a tiros no início da tarde desta segunda-feira (12) em frente ao hospital Henry Dunant no 16º arrondissement de Paris, onde o atirador fugiu em uma moto, informaram fontes concordantes.



Vários tiros foram relatados em frente ao hospital.



As duas pessoas atingidas foram atendidas pela equipe do hospital. Uma delas morreu, segundo uma fonte policial.



"Uma pessoa morreu e há uma gravemente ferida", disseram os bombeiros.



A mulher ferida é uma agente de segurança do hospital, segundo uma fonte próxima à investigação.



Até o momento, não se sabe as circunstâncias do tiroteio que aconteceu em frente a este hospital geriátrico, que atualmente funciona como um centro de vacinação contra a covid-19.



Os arredores do hospital foram isolados e havia uma grande presença de policiais patrulhando as ruas e ambulâncias estacionadas em frente ao hospital, de acordo com repórteres da AFP.



"Há muitas pessoas em estado de choque dentro do hospital", disse um funcionário da Cruz Vermelha.



Atrás da faixa policial, pacientes com consultas médicas faziam fila. O hospital funciona com "trabalhadores reduzidos", acrescentou o funcionário, que só deixava entrar as pessoas que estavam na lista prioritária, enquanto os outros terão que voltar na terça ou quarta-feira.