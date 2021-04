Incêndio gigantesco em fábrica histórica em São Petersburgo

Um incêndio gigantesco devasta, nesta segunda-feira (12), uma fábrica histórica em São Petersburgo, com enormes chamas e colunas de fumaça subindo do icônico edifício na antiga capital imperial russa.



"De acordo com dados preliminares, dois bombeiros foram hospitalizados e o contato com um terceiro foi perdido", disse o ministério de Emergências russo à AFP.



O incêndio afeta vários andares do grande complexo de tijolos vermelhos, parte do qual ainda é usado para fins industriais.



Mais de 4.000 m2 estão em chamas, afirmou uma fonte dos serviços de socorro citada pelas agências de notícias russas.



Fontank.ru, um site local de notícias, divulgou imagens impressionantes gravadas por um drone que sobrevoou a fábrica, mostrando várias partes do local totalmente devastadas pelo fogo, que era visível desde o centro histórico da cidade.



A "fábrica Nevski", construída por um industrial inglês no século XIX, foi por muito tempo uma das grandes fábricas têxteis da Rússia e da URSS.



Uma parte do complexo - presente na lista dos monumentos históricos da reigão - continua dedicada a esta atividade, enquanto o restante está abandonado ou algugado para lojas comerciais.