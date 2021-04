Índia ultrapassa Brasil e assume 2º lugar em casos de covid, atrás dos EUA

A Índia ultrapassou o Brasil e assumiu o segundo lugar no ranking mundial de casos de coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados UNidos, após atingir novo recorde diário de infecções. A nação do sudeste asiático teve 168.912 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde indiano, trazendo o total acumulado desde o início da pandemia para 13,53 milhões. Apenas os EUA têm mais casos, com quase 31,2 milhões, enquanto o Brasil acumula mais de 13,48 milhões de infecções, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Já o número de mortes causadas pela doença na Índia aumentou 904 em 24 horas, para um total de 170.179, informou o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.