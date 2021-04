Lasso lidera segundo turno no Equador

O ex-banqueiro conservador Guillermo Lasso tinha uma vantagem de nove pontos percentuais sobre o economista de esquerda Andrés Arauz, após a apuração preliminar de 51,34% dos votos do segundo turno das eleições presidenciais no Equador, anunciou o Conselho Nacional Eleitoral.



Lasso somava 54,64% dos votos, contra 45,36% para Arauz, apoiado pelo ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017). Caso essa tendência se mantenha, Lasso terá virado o jogo após o primeiro turno, em fevereiro, quando obteve 19,74% dos votos, contra 32,72% para Arauz.



Os canais Ecuavisa e Teleamazonas divulgaram duas pesquisas de boca de urna, uma da empresa Cedatos, que dá a Lasso uma vantagem de seis pontos percentuais (53,24% - 46,76%), e outra da Clima Social, que aponta um empate técnico e não revelou as porcentagens.



O voto nulo se destacava com 17%, segundo um cálculo da AFP.