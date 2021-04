Religiosos católicos são sequestrados no Haiti

Sete religiosos católicos, entre eles dois franceses, foram sequestrados neste domingo no Haiti, informou à AFP o porta-voz da Conferência Episcopal do país caribenho, que enfrenta uma situação crescente de insegurança.



Os integrantes do grupo foram sequestrados pela manhã, em Croix-des-Bouquets, perto de Porto Príncipe, enquanto "se dirigiam à instalação de um novo sacerdote", contou o padre Loudger Mazile, segundo o qual os sequestradores exigiram 1 milhão de dólares de resgate.



A polícia suspeita de que um grupo armado atuante na região esteja por trás do sequestro, segundo uma fonte de suas fileiras. Procurada pela AFP, a embaixada da França não comentou o caso.



Os sequestros aumentaram nos últimos meses em Porto Príncipe e no interior do Haiti, o que mostra o poder crescente dos grupos armados. No mês passado, o governo haitiano decretou estado de emergência por um mês em alguns distritos da capital e numa região do interior, a fim de "restabelecer a autoridade do Estado" em áreas controladas por quadrilhas.



A violência e a instabilidade política geraram protestos recentes nas ruas da capital. Os sequestros afetam os mais ricos, mas também pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, que representam a maioria da população.



O Haiti, país mais pobre das Américas, está há meses mergulhado em uma crise política profunda. O presidente Jovenel Moise estima que seu mandato será concluído em fevereiro de 2022, enquanto, para a oposição e parte da sociedade civil, ele terminou em fevereiro passado.



O desacordo se deve ao fato de Moise ter sido eleito em uma votação anulada por fraude e reeleito um ano depois. Sem um parlamento que funcione, em 2020 a crise se agravou e o presidente governa por decreto, o que alimenta uma desconfiança crescente envolvendo a sua administração.



Em meio ao contexto político instável, Moise convocou um referendo constitucional para o próximo mês de junho.